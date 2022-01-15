Старшая дочь одной из самой знаменитой звездной экс-супружеской пары Моники Беллуччи и Венсана Касселя уже несколько лет активно покоряет модную индустрию. Девушка на постоянной основе сотрудничает с итальянским брендом Dolce & Gabbana, а также часто снимается для именитых глянцев.

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Юная девушка с возрастом становится настоящей копией своей звездной мамы. Фанаты Моники Беллуччи постоянно с упоением наблюдают за новыми работами восходящей звезды. 17-летняя девушка пока что не давала никаких намеков, что хочет пойти по стопам своих родителей и стать актрисой, однако активно заявляет о себе в моделинге.

Так, недавно красавица снялась в фотосессии. Она предстала перед камерой фотографа в нежном платье-бюстье сиреневого цвета. Эффектное шелковое платье с корсетными вставками и объемным лифом идеально подчеркнуло стройную фигуру Девы.

Звездная дочь позировала на диване, забрав свои вьющиеся волосы кверху. Подписчики в сети взорвались комментариями от восторга. Фанаты пишут, что Дева выглядит просто непревзойденно и является настоящей копией своей мамочки.



Роскошный образ Девы Кассель / Фото с инстаграма девушки