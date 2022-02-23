Последняя коллаборация дизайнера: Bearbrick выпустили мишек наподобие Карла Лагерфельда
Источник:WWD
Несколько дней назад мир увидел последнюю коллаборацию Карла Лагерфельда, к работе над которой дизайнер приступил незадолго до своей смерти. Бренд Bearbrick выпустили коллекционных мишек наподобие известного модельера.
Официальный запуск фигурок произошел 19 февраля – в годовщину смерти Карла Лагерфельда. Знаменитый дизайнер покинул мир в 2019 году.
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Незадолго до своей смерти Карл Лагерфельд приступил к работе над коллекционными фигурками Bearded Bearbrick. Мишка выполнен на подобии характерного стиля дизайнера – в кожаной куртке, галстуке, перчатках и очках.
Bearbrick выпустили мишек наподобие Карла Лагерфельда / Фото из инстаграма
Bearbrick выпустили мишек наподобие Карла Лагерфельда / Фото из инстаграма
Bearbrick выпустили мишек наподобие Карла Лагерфельда / Фото из инстаграма
Первые 500 статуэток, получивших имя The Kaiser, продадут по цене 4 490 евро. В сети появились фото из бутика Карла Лагерфельда, в котором вся витрина заполнена мишками. Себастьян Жондо даже сделал фото на фоне коллекционных фигурок.
Bearbrick выпустили мишек наподобие Карла Лагерфельда / Фото из инстаграма
Что известно о бренде Bearbrick
Bearbrick – коллекционная игрушка, разработанная и производимая японской компанией Medicom Toy. Первые фигурки Bearbrick были созданы в 2001 году. Пластиковые фигурки в форме медведя покорили весь мир и считаются популярнейшими коллекционными игрушками. Производители создали более 4 тысяч статуэток разных размеров с известными художниками и мировыми брендами из мира моды.
Мишки Bearbrick все чаще стали появляться в частных коллекциях известных людей. Цена мишек стартует от 1 299 гривен до сотен тысяч долларов за коллекционную единицу.
Лимитированные версии мишек Bearbrick / Фото из Pinterest
Лимитированные версии мишек Bearbrick / Фото из Pinterest
Лимитированные версии мишек Bearbrick / Фото из Pinterest