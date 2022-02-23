Офіційний запуск фігурок стався 19 лютого – в роковини смерті Карла Лагерфельда. Знаменитий дизайнер покинув світ у 2019 році.

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Незадовго до своєї смерті Карл Лагерфельд розпочав роботу над колекційними фігурками Bearded Bearbrick. Ведмідь виконаний на зразок характерного стилю дизайнера – у шкіряній куртці, краватці, рукавицях та окулярах.



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму

Ініціатором релізу фігурки став колишній охоронець дизайнера Себастьян Жондо. Статуетки у вигляді ведмедя випущені в обмеженому тиражі – всього 1999 штук. Колекціонери знаменитих ведмедиків зможуть придбати виріб лише у флагманському магазині Karl Lagerfeld, що у Парижі.



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму

Перших 500 статуеток, які отримали ім’я The Kaiser продадуть за ціною 4490 євро. У мережі з’явилися фото з бутика Карла Лагерфельда, в якому вся вітрина заповнена ведмедиками. Себастьян Жондо навіть зробив світлину на тлі колекційних фігурок.



Bearbrick випустили ведмедиків на зразок Карла Лагерфельда / Фото з інстаграму

Що відомо про бренд Bearbrick

Bearbrick – колекційна іграшка, розроблена та вироблена японською компанією Medicom Toy. Перші фігурки Bearbrick були створені 2001 року. Пластикові фігурки у формі ведмедя підкорили увесь світ та вважаються найпопулярнішими колекційними іграшками. Виробники створили понад 4 тисячі статуеток різних розмірів з відомими художниками та світовими брендами зі світу моди.

Ведмедики Bearbrick все частіше почали з'являтися в приватних колекціях відомих людей. Ціна ведмедиків стартує від 1299 гривень до сотень тисяч доларів за колекційну одиницю.



Лімітовані версії ведмедиків Bearbrick / Фото з Pinterest



Лімітовані версії ведмедиків Bearbrick / Фото з Pinterest



Лімітовані версії ведмедиків Bearbrick / Фото з Pinterest