В сумку-тоут вмещается все необходимое: ноутбук, блокнот, кошелек, чехол с очками, косметика, телефон и другие необходимые нам вещи. В новом сезоне классические сумки-тоуты приобрели новую популярность.

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Кроме чистых оттенков и четких геометрических форм дизайнеры решили добавить принтов и сделать сумки более свободной формы.

Сумка-тоут – это вместительная модель прямоугольной, квадратной или трапециевидной формы с одной большой секцией, несколькими карманами внутри и двумя ручками. Некоторые сумки есть на застежке, но все чаще бренды предлагают тоуты на змейке, учитывая, что такой аксессуар намного практичнее.

Чаще сумку-тоут среди знаменитостей носит Амаль Клуни и Меган Маркл. Они совмещают аксессуар с деловыми костюмами, платьями приталенного силуэта, юбками-карандашами и блузами.

Прекрасно эта сумка смотрится в паре с джинсами, базовыми футболками и жакетами-оверсайзами. Образ можно дополнить кроссовками, лоферами, туфлями или сапогами.



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue



Актуальные сумки-тоуты на осень 2022 / Фото с Vogue