У сумку-тоут вміщається все необхідне: ноутбук, блокнот, гаманець, чохол з окулярами, косметика, телефон та інші необхідні нам речі. У новому сезоні класичні сумки-тоути набули нової популярності.

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Окрім чистих відтінків та чітких геометричних форм, дизайнери вирішили додати принтів та зробити сумки вільнішої форми.

Сумка-тоут – це містка модель прямокутної, квадратної або трапецієподібної форми з однією великою секцією, кількома кишенями усередині та двома ручками. Деякі сумки є на застібці, але дедалі частіше бренди пропонують тоути на змійці, з огляду на те, що такий аксесуар є набагато практичнішим.

Найчастіше сумку-тоут серед знаменитостей носить Амаль Клуні та Меган Маркл. Вони поєднують аксесуар з діловими костюмами, сукнями приталеного силуету, спідницями-олівцями та блузами.

Чудово ця сумка виглядає в парі з джинсами, базовими футболками та жакетами-оверсайз. Образ можна доповнити кросівками, лоферами, туфлями або чобітьми.



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue



Актуальні сумки-тоути на осінь 2022 / Фото з Vogue