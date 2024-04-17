В 2024 году стильные дамы с большим удовольствием испытывают самые свежие цвета, чтобы создать модные образы. Мы раскрываем все детали относительно модных цветов в весенне-летний сезон 2024 года.
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Какие цвета будут модными весной и летом 2024 года
На модных подиумах преобладали вишнево-красный и поразительный металлик, которые чередовались с более нежными оттенками, такими как фисташковый и сиреневый.
Розовый, от которого все устали после взрывного успеха фильма "Барби", вернулся в новом ностальгическом виде, который обещает захватить наши весенне-летние гардеробы. Смотрите, как будут выглядеть самые актуальные цвета весеннего и летнего сезонов этого года:
Вишнево-красный
Вишнево-красный цвет / Фото Vogue Magazine
Королевский синий
Королевский синий / Фото Burberry
Сиреневый
Сиреневый цвет / Фото Elle
Фисташковый
Фисташковый / Фото Vogue Magazine
Розовый
Millennial pink / Фото The Zoe Report
Примеряйте, комбинируйте и экспериментируйте! С таким разнообразием в этом сезоне вы точно не останетесь незамеченными.