У 2024 році стильні дами з великим задоволенням випробовують найсвіжіші кольори, щоб створити модні образи. Ми розкриваємо всі деталі щодо модних кольорів у весняно-літній сезон 2024 року.
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Які кольори будуть модними навесні та влітку 2024
На модних подіумах переважали вишнево-червоний та разючий металік, які чергувалися з більш ніжними відтінками, такими як фісташковий і бузковий.
Рожевий, від якого всі втомилися після вибухового успіху фільму "Барбі", повернувся у новому ностальгічному вигляді, який обіцяє захопити наші весняно-літні гардероби. Дивіться, як виглядатимуть найактуальніші кольори весняного та літнього сезонів цього року:
Вишнево-червоний
Вишнево-червоний колір / Фото Vogue Magazine
Королівський синій
Королівський синій / Фото Burberry
Бузковий
Бузковий колір / Фото Elle
Фісташковий
Фісташковий / Фото Vogue Magazine
Millennial pink
Millennial pink / Фото The Zoe Report
Приміряйте, комбінуйте та експериментуйте! З таким різнобарв'ям цього сезону ви точно не залишитесь непоміченими.