Самая модная верхняя одежда на зиму 2023: трендовые модели, которые вам понадобятся

Последние недели зимы девушки начинают думать о весенних вещах, поэтому редакция Fashion 24 решила напомнить вам о 5 самых популярных вещах среди верхней одежды, которые вам понадобятся в будущем сезоне.

Весна довольно переменчивое время года, пишет 24 канал. Если в марте нам понадобится пальто или стеганная куртка, то уже на апрель стоит примерить кожаную куртку и тренч, а вот для холодных майских ночей стоит не забывать о бомбере.

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Весна – удачный период для обновления гардероба. Несмотря на первые теплые солнечные дни, порывы ветра и дождь все равно заставят нас завершать все образы верхней одеждой.

Весной лучше выбирать одежду простого кроя и нейтральных оттенков, которая сможет легко комбинироваться с нашим нарядом. Широкий ассортимент весенней верхней одежды, которая уже начинает появляться в масс-маркетах, позволит выбрать практическую и универсальную вещь.

Пальто

В новом сезоне обращайте внимание на классическое пальто черного или шоколадного цвета. Актуальная модель, которая вне времени – пальто приталенного кроя. Образы с таким пальто будут выглядеть женственно и изящно.



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram

Стеганая куртка

Стеганая куртка не исчезает из масс-маркетов, а это значит, что она до сих пор остается популярной. Выбирайте модель в классическом цвете на пуговицах или с поясом на запах.



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram

Тренч

Тренч остается популярным из сезона в сезон. И если в прошлом году был тренд на кожаные тренчи, то в этом году они не потеряют своей актуальности. Впрочем, если вы хотите приобрести классический тренч в стиле Burberry, то приобретите модель ниже колен в блестящем оттенке.



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram

Кожаная куртка

Кожаная куртка идеально подойдет для теплых весенних дней. Ее можете совмещать с сапогами на каблуке, ботинками, кроссовками, кедами и даже туфлями. Весной 2023 года, кроме классической косухи, в моде будут мотокуртки, уже имеющие в своем гардеробе Кендалл Дженнер, поэтому обратите внимание и на новую модель кожанки.



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram

Бомбер

Бомбер – одна из лучших униформ для модных девушек. Весной выбирайте классические модели, которые будут дополнять ваши образы с базовыми джинсами или лоферами, или делайте ставку на яркую модель, которая идеально подойдет под кроссовки.



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram



Актуальная верхняя одежда на весну 2023 / Фото с Instagram