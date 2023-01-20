Весна досить мінлива пора року, пише 24 канал. Якщо у березні нам знадобиться пальто чи стьобана куртка, то вже на квітень варто приміряти шкіряну куртку і тренч, а от для холодних травневих ночей варто не забувати про бомбер.

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Весна – вдалий період для оновлення гардероба. Попри вже перші теплі сонячні дні, пориви вітру та дощ все одно змусять нас завершувати всі образи верхнім одягом.

Навесні найкраще обирати одяг простого крою та нейтральних відтінків, який зможе легко комбінуватися з нашим вбранням. Широкий асортимент весняного верхнього одягу, який вже починає з’являтися у мас-маркетах, дозволить вам вибрати практичну та універсальну річ.

Пальто

У новому сезоні звертайте увагу на класичне пальто чорного чи шоколадного кольору. Актуальна модель, яка поза часом – пальто приталеного крою. Образи з таким пальто виглядатимуть жіночно та витончено.



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram

Стьобана куртка

Стьобана куртка не зникає з мас-маркетів, а це означає, що вона ще досі залишається популярною. Обирайте модель в класичному кольорі на ґудзиках чи з поясом на запах.



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram

Тренч

Тренч залишається популярним з сезону в сезон. І якщо минулого року був тренд на шкіряні тренчі, то в цьому році вони не втратять своєї актуальності. Втім, якщо ви хочете придбати класичний тренч у стилі Burberry, то придбайте модель нижче колін у нюдовому відтінку.



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram

Шкіряна куртка

Шкіряна куртка ідеально підійде для теплих весняних днів. Її можете поєднувати з чоботами на підборах, черевиками, кросівками, кедами та навіть туфлями. Навесні 2023 року, окрім класичної косухи, в моді будуть мотокуртки, які вже має у своєму гардеробі Кендалл Дженнер, тому зверніть уваги і на нову модель шкірянки.



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram

Бомбер

Бомбер – одна з найкращих уніформ для модних дівчат. На весну обирайте класичні моделі, які будуть доповнювати ваші образи з базовими джинсами чи лоферами, або робіть ставку на яскраву модель, яка ідеально підійде під кросівки.



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram



Актуальний верхній одяг на весну 2023 / Фото з Instagram