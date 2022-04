Модная индустрия не стоит в стороне от войны в Украине, поэтому не только помогает бойцам военной амуницией, но и представляет патриотический дроп.

С началом военных действий в Украине популярность получили сине-желтые цвета. Худые, костюмы, футболки и сумки начали носить не только украинки в знак любви к Родине, но и мировые инфлюэнсеры. Стилизацией вещей в цветах национального флага они показывали свою солидарность с Украиной.

На просторах инстаграмм можно найти немало инстаграмм-магазинов, которые предлагают стильные вещи украинской символикой. Редакция Fashion 24 собрала 10 оригинальных футболок, которые своими иллюстрациями, надписями и рисунками смогут рассказать миру, что вы – украинка!

Если сине-желтые костюмы не получится интегрировать в повседневный гардероб, то из футболки идеально подойдут к джинсам, джогерам или лосинам. А вот в первые дни лета вы соедините их с шортами и юбками.

Украинский бренд One by One, помогающий военным, а недавно купивший две машины, отправившиеся к бойцам в горячие точки, создал огромный патриотический дроп. Среди вещей – стильная фуболка из коллекции "UKRAINE IS", вдохновение которой нашли в детских рисунках и стихах Сосюры.

Пять украинских иллюстраторов собрались, чтобы выпустить дроп "Добрый вечер". Значительная часть от продаж передадут в организацию, помогающую вынужденным переселенцам.



Киевский бренд OLIZ в рамках коллекции "Вольные" разработали несколько футболок с картинами Марии Примаченко, а также представили футболку с трезубцем, нарисованным в петриковском стиле.

Бренд Honey представил футболки с патриотическими надписями, а также создал изделие в цветах украинского флага.

"О чем наши новые футболки? О нашем доме, о самом красивом небе, цветущих полях, ярком солнце, о волевом и свободном народе!", – говорится в сообщении инстаграм-бренда.

Бренд Siyai 25% из каждой коллекции бренд перечисляет в помощь украинской армии. В начале апреля бренд представил белое поло с патриотической акцентной деталью в виде голубя мира.

На сайте бренда появилась новая футболка черного цвета с надписью "Hello, I'm Ukrainian". 95% прибыли от продаж коллекции "Мы из Украины" уходят в поддержку ВСУ, а остальные 5% - в поддержку команды бренда (а это 40 семей, вынужденных покинуть свои дома).

Бренд Kolosova представил футболку с надписью "Места счастливых людей", гордо заявить, что мы – Украинцы, можно приобрести футболку с надписью от "DiaDia".

Бренд 2Cher'17" инфлюэнсерши Тани Парфильевой украсили белоснежные футболки национальным гербом Украины и надписью "I'm proud to be Ukrainian" ("Я горжусь тем, что я украинка"). Футболку "Все будет Украина" приобрести можно на сайте бренда Gepur.