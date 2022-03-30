Польша всеми своими действиями доказала, что она ближайшая нам не только по карте. Все государство, поляки и украинская диаспора в первые дни войны включились помогать беженцам и активно это делают до сих пор.

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Поляки искренне откликнулись на беду, которая пришла в украинские дома и продолжают нас поддерживать. Польское издание Vogue представило новую обложку, которую посвятили Украине. Модный глянец не остался в стороне и показал всю свою солидарность с украинским народом.

Первую обложку апрельского номера создала Елена Емчук, фэшн-фотограф и художник, которая в своих работах обращается к украинской культуре.

На новом апрельском номере представлена ​​украинская женщина в желтом наряде и синей накидке с распростертыми руками. Художница также нарисовала на обложке голубя мира с оливковой ветвью.

"Vogue Polska решил заменить обычную обложку актом солидарности. Мы дали трибуну украинским артистам. Эти невероятные и очень эмоциональные произведения искусства очень разные, но много общего – мощная сила и надежда в то, что этот ужас скоро закончится", – отметила главная редактор Инна Лекевич.

Новый выпуск польского глянца можно приобрести в киосках с 1 апреля.



Апрельская обложка польского глянца / Фото из инстаграмма

Свои обложки Украине посвятили глянцы Vogue из Франции и Португалии. Французское модное издание Vogue не осталось в стороне от бурных событий в Украине и посвятило свой номер свободе.