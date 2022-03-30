Польща всіма своїми діями довела, що вона найближча нам не лише по карті. Вся держава, поляки та українська діаспора в перші дні війни включилися допомагати біженцям і активно це роблять досі.

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Поляки щиро відгукнулися на біду, яка прийшла в українські оселі та продовжують нас підтримувати. Польське видання Vogue представило нову обкладинку, яку присвятили Україні. Модний глянець не залишився осторонь та продемонстрував всю свою солідарність з українським народом.

Першу обкладинку квітневого номера створила Олена Ємчук, фешн-фотограф і художник, яка в своїх роботах звертається до української культури.

На новому квітневому номері представлена українська жінка в жовтому вбранні та синій накидці з розпростертими руками. Мисткиня також намалювала на обкладинці голуба миру з оливковою гілкою.

"Vogue Polska вирішив замінити звичайну обкладинку на акт солідарності. Ми дали трибуну українським артистам. Ці неймовірні та дуже емоційні твори мистецтва дуже різні, але мають багато спільного – потужна сила та надія в те, що цей жах скоро закінчиться", – зазначила головна редакторка Іна Лекевич.

Новий випуск польського глянцю можна придбати в кіосках вже з 1 квітня.



Квітнева обкладинка польського глянцю / Фото з інстаграму

Свої обкладинки Україні присвятили також глянці Vogue з Франції та Португалії. Французьке модне видання Vogue не залишилося осторонь від буремних подій в Україні та присвятило свій номер свободі.

Темою березневого номера португальського Vogue також стала Україна. На обкладинці глянцю зображені кілька моделей у жовтих образах, позуючи на тлі синього неба та чорних гір з соняшниками в руках. Усі вони символізують не лише втому, але й стійкість.