На этот раз дизайнеры Антон и Ксения Шнайдеры решили собрать гостей в рамках Ukrainian Fashion Week под открытым небом и представить новую коллекцию.

К теме Открылся исторический сезон Ukrainian Fashion Week SS25: 3 самых интересных показа коллекций

Модели дефилировали сквозь известный отель Sofia, а вместо подиума демонстрировали образы на улице. Бренд уже длительное время создает современные вещи, которые легко носить в повседневной жизни. Дизайнеры шьют наряды с использованием переработанных материалов и это является их основной фишкой.

Для коллекции No Fixed Norm творческая пара использовала культовые денимные рубашки, джинсы, куртки, юбки-баллоны и шорты. Бренд KSENIASCHNAIDER создал гендерно нейтральные худи и брюки, которые одинаково могут носить мужчины и женщины, а главными в коллекции стали куртки, ягодицы и брюки с оптической иллюзией джинсов.

Как всегда, бренд представил наряды из переработанного денима и джинсовые изделия с трикотажем. Все эти вещи можно смело надевать в повседневной жизни.

Что известно о бренде KSENIASCHNAIDER

Это известный украинский бренд модной одежды, основан в 2011 году дизайнерским дуэтом Ксении и Антона Шнайдер. Бренд получил международное признание благодаря своему уникальному подходу к дизайну, инновациям и акценту на устойчивости.

Бренд известен своим эклектичным стилем, сочетающий спортивную одежду, деним и элементы streetwear с художественным подходом. Их коллекции часто включают асимметричные крои, многослойность и эксперименты с формой.