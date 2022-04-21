Подвешенная одежда: бренд Lola Bra запустил пожертвования для женщин, оставшихся без вещей

Украинский бренд Lola Bra запустил пожертвования для женщин, оставшихся без дому и вещей. Проект называется "Подвесить белье".

Из-за войны в Украине многие остались без жилья. Они выехали из своих домов только с одним рюкзаком или чемоданом, в которых были вещи первой необходимости, впрочем этого все равно мало, чтобы комфортно жить в дальнейшем.

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Именно поэтому бренд Lola Bra запустил инициативу проекта "Подвесить белье". По их словам, им поступила просьба от девушек из Волновахи выслать им хоть какое-нибудь белье, потому что они остались всего. На сайте бренда можно оплатить "Повышенное белье" 300 гривен. Благодаря вам кто-нибудь из девушек и женщин сможет получить новое белье.

"Нам поступила просьба от девушек из Волновахи выслать им хоть какое-нибудь белье, потому что они остались всего! И мы поняли, что таких женщин, к сожалению, сейчас очень много и большинство из них даже не имеют возможности смотреть в инстаграм! Но мы знаем способ, как с ними связаться! И сделаем это! А еще потом нам написали девушки с инициативой оплатить белье для других женщин, и если честно, это так сильно, это так до слез, как мы, женщины любим других женщин!", – говорится в сообщения.

Известно, что на сайте бренда уже подвешено 800 комплектов. Белье получили женщины из самых горячих точек, в которых ведутся бои – Мариуполя, Харькова, Донецкой и Луганской области.