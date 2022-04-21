Вторая мировая война их ничему не научила, ведь сейчас – когда весь мир наблюдает за тем, как миллионы украинцев страдают от рашистов – консультанты модных брендов стелются перед россиянами и с улыбкой на лице продают одежду и аксессуары гражданам страны-оккупанта.

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На протяжении всей Второй мировой войны известные на весь мир бренды поддерживали нацистов. Сейчас, когда Россия замучивает тысячи украинцев и заставляет миллионов людей покинуть свои дома, от которых уже ничего не осталось, консультанты модных бутиков продолжают обслуживать россиян.

Все 80 лет такие модные дома, как Chanel, Dior и Hugo Boss, пытались отмыть свою репутацию, однако история их ничему не научила, ведь сейчас они продают вещи россиянкам, которые поддерживают окна и призывают своих мужчин насиловать украинских женщин, а зомбированные мамы просят сыновей убивать мирных. украинцев. Как же бренды сотрудничали с нацистами во Вторую мировую войну – читайте дальше.

Hugo Boss

Немецкий модельер Гуго Босс активно сотрудничал с нацистами. Благодаря нему появился образ германского солдата.

Бренд Hugo Boss появился в 1923 году. Компания производила рубашки, куртки, рабочую и спортивную одежду и плащи, но из-за нестабильной экономической ситуации в стране обанкротилась.

В 1931 году Гуго Босс решил снова попробовать себя в модной отрасли, а также вступил в нацистскую партию и еще несколько других организаций. Дизайнер сотрудничал с армией и уже к 1932 году начал шить чёрную военную форму для офицеров СС. До 1938 г. фирма была сосредоточена на производстве униформы Вермахта, а затем и униформы для войск СС.



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами

Во время Второй мировой войны у Hugo Boss были наняты 140 подневольных рабочих, большинство из которых были женщины. Также в компании некоторое время работало 40 французских военнопленных. Все они содержались в ужасающих условиях.

В 1945 году в квартире Гуго Босса была его фотография с Гитлером, сделанная в Берггофе – резиденции Гитлера. Также Босс считался любимым дизайнером фюрера.

Schiaparelli

Дизайнер Эльза Скиапарелли после начала оккупации Парижа уехала в Америку. Никто официально не подтверждал ее сотрудничество с нацистами, однако салон Schiaparelli в Париже продолжал работать.



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами

Есть версия, что итальянка Скиапарелли была немецкой шпионкой. Впервые это озвучила биографиня Мэрил Сикрест. Работая над книгой, Мэрил изучала файлы ФБР, собранные на дизайнер. Известно, что по приезде Эльзы в Нью-Йорк ее взяли под наблюдение. В документах доказательств дела не было найдено, впрочем, Сикрест все же не верила, что дизайнер с чистой репутацией.

"Она должна была начать сотрудничать с ними, иначе ее никогда бы не упустили из Франции, не позволили бы въезжать в нее и уезжать, как она это всегда делала. Я убеждена, что она вовремя вышла из дела. ФБР следило за каждым ее шагом еще два с половиной года. Они знали, что она была причастна, но не могли найти доказательств, чтобы разоблачить ее в этом", - отметила биографиня.

В шпионаже дизайнер подозревали из-за дружбы с Элизабет Бержери – женой коллаборациониста Гастона Бержери, который поддерживал марионеточное правительство Виши во Франции. Также Скиапарелли дружила с Отто Абецом, одним из руководителей оккупационной администрации нацистской Германии на территории Франции, и с Уоллисом Симпсоном и ее мужем Эдуардом VIII, которые сотрудничали с нацистами и лично встречались с Гитлером.

CHANEL

Коко Шанель была не только немецкой шпионкой, но и любовницей немецкого офицера Ганса Гюнтера фон Динклаге, который являлся агентом Абвера.

В 2011 году вышла книга писателя-документалиста Гела Бона "В постели с врагом. Тайная война Коко Шанель". В ней автор повествует о сотрудничестве Коко с нацистами.



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами

Француженка Коко Шанель поддерживала режим Виши и жила со своим любовником во время оккупации в отеле Ritz, изъятом высокопоставленными нацистскими офицерами. Самая известная миссия Шанель – операция "Модная шляпка" связана с секретными переговорами о сепаратном мире между Германией и Францией. В 1945 году Коко Шанель была арестована как приспешница нацистов.

Christian Dior

Кристиан Диор на протяжении всей оккупации продолжал обслуживать их жен и любовниц. Наибольшее внимание к Диору приковывали его женщины из семьи – сестра и племянница.

Сестра дизайнера Катрин Диор была членом антифашистского движения "Сопротивление". Ее арестовали, подвергли пыткам гестапо и отправили в нацистский женский концлагерь Равенсбрюк. После увольнения в апреле 1945 года Катрин была награждена несколькими почетными медалями за участие в "Опоре".



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами

Храбрость сестры вдохновила Кристиана, и он посвятил ей духи Miss Dior – самые известные из линейки бренда.

Племянница Кристиана, светская львица Франсуаза Диор была поклонницей нацизма. В интервью 1963 года расхваливала достоинства этого движения и говорила, что чтит Гитлера. Кроме этого Франсуаза вышла замуж за британского неонацистского активиста Колина Джордана и открыто носила свастику.

Balenciaga

Кристобаль Баленсиага одевал супругу испанского диктатора Франсиско Франко, поддерживавшего нацизм. Дизайнер также создавал свадебное платье для его дочери и для жен нацистских генералов.



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами

Протекция нацистского режима позволила ему работать во время войны – его Модный дом был одним из шестидесяти в Париже, продолжавшим бизнес.

Louis Vuitton

Когда Германия оккупировала Францию, члены семьи Виттон помогали правительству Виши во главе с маршалом Филиппом Петеном и увеличивали свое состояние за счет деловых отношений с немцами. Семья даже положила начало фабрике по производству предметов роскоши, прославлявших Петена, среди которых были и его бюсты.



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами

Держал связь с немцами правнук Виттона по имени Генри. Во время войны он, чтобы сохранить бизнес, стал завсегдатаем местного кафе, часто посещавшего гестапо. В результате нацистское правительство наградило Генри за лояльность и усилия во благо режима.

Adidas и Puma

Адольф и Рудольф Дасслеров – два брата, работавших в "Обувной фабрике братьев Дасслеров" в Германии. После прихода к власти нацистов завод стал ключевым поставщиком обуви для Гитлерюгенда.

Впоследствии они оба присоединились к нацистской партии, однако их фабрику все равно конфисковали и принудительно переоборудовали для военного снаряжения для нацистов. После войны Адольф и Рудольф разделили бизнес и основали компании с разными названиями.



Знаменитые дизайнеры, сотрудничавшие с нацистами