Через війну в Україні, багато людей залишилися без осель. Вони виїхали зі своїх помешкань лише з одним рюкзаком чи валізою, в яких були речі першої необхідності, втім цього все одно мало, аби комфортно жити надалі.

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Саме тому бренд Lola Bra запустив ініціативу проєкту "Підвісити білизну". За їхніми словами, їм надійшло прохання від дівчат з Волновахи вислати їм хоч якусь білизну, бо вони лишились усього. На сайті бренду можна оплатити "Підвішену білизну" 300 гривень. Завдяки вам хтось із дівчат та жінок зможе отримати нову білизну.

"Нам надійшло прохання від дівчат з Волновахи вислати їм хоч якусь білизну, бо вони лишились усього! І ми зрозуміли, що таких жінок, нажаль, зараз дуже багато і більшість з них навіть не мають можливості дивитись у інстаграм! Але ми знаємо спосіб, як з ними зв‘язатись! І зробимо це! А ще потім нам написали дівчата з ініціативою оплатити білизну для інших жінок, і якщо чесно, це так сильно, це так до сліз, як ми, жінки любимо інших жінок!", – йдеться в дописі.

Відомо, що на сайті бренду вже є підвішено 800 комплектів. Білизну отримали жінки з найгарячіших точок, в яких ведуться бої – Маріуполя, Харкова, Донецької та Луганської області.