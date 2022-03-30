В Украине идет война. 35 дней ВСУ дают достойный отпор вражеским оккупантам. Впрочем, для полной победы в этой войне наша экономика не должна останавливаться. Бренды должны работать и платить государству налоги.

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Предлагаем вашему вниманию украинские бренды сумок, которые не только возобновили работу в чай ​​войны, но и помогают нашим защитникам деньгами, воюющими за нашу свободу.

Kate Kore

Kate Kore – украинский бренд сумок и аксессуаров, шьющих изделия из натуральной итальянской кожи. Основная идея бренда – создать сумки на каждый день, которые будут при этом оставаться модными и стильными.

"Мы верим, что с Божьей помощью мы победим и совсем скоро, каждый из вас вернется к своим близким, а также на свою любимую работу", – говорится в сообщении бренда.

Lona Prist

Бренд основан в 2018 году. Сумки шьются исключительно из натуральной кожи и создаются вручную в киевской мастерской. Все аксессуары имеют минималистичный дизайн.

"Для поддержки экономики нашей страны и сохранения рабочих мест бренд LONA PRIST частично возобновляет работу. Наш офис переехал в Европу, но мы производим доставку по всему миру, кроме России и Белоруссии. 10% от прибыли будут отправлены в детские благотворительные фонды Украины", – говорится в инстаграмме бренда.

VIKELE STUDIO bags

Бренд украинских сумок признан американскими селебретизами. Их дизайн действительно впечатляет! Сумки от VIKELE STUDIO носит журналистка, дизайнер и телеведущая Дарья Шаповалова, а также инфлюэнсерша Хлоя Лекареукс и Илена Тома.

"Сейчас очень сложные времена для нашей Украины. Мы приняли важное решение – возобновить работу, так мы будем поддерживать не только экономику нашей страны, но и людей, защищающих нашу свободу", – отметили VIKELE STUDIO.

HVÓYA

Бренд обуви и аксессуаров HVÓYA в своих коллекциях создает лаконичную сумку. Бренд уделяет особое внимание материалу и деталям. Сумки создаются из самой лучшей итальянской кожи.

Бренд делает 50% на все товары и полностью отдает деньги на благотворительность. Дизайнер и основатель бренда HVÓYA в инстаграм-сообщении написала длинный лонгрид, в котором рассказала, как российские захватчики оказались в квартире ее родителей, в Гостомеле.

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