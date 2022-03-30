В начале марта бренд Kachorovska принял участие в поддержке украинской армии. Украинская предпринимательница и основательница бренда Kachorovska Алина Качоровская собрала почти один миллион гривен и сшила 1393 пары берцев.

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Бренд Kachorovska, известный своими звездными коллаборациями с Тиной Кароль и Катей Сильченко, отчитался о собранных средствах и отшитой обуви в своем инстаграмме. Кроме этого, в сообщении говорится, что украинская армия все еще нуждается в нашей помощи.

Бренд получил заказ на бесплатные берцы общим количеством около 100 пар, поэтому для желающих помочь нашим защитникам открыта линия для сбора средств.

Есть отчет. Собрано на бесплатные берцы для армии 910 225 гривен, отшито 1393 пары. Спасибо нашим партнерам и присоединившимся фабрикам за вклад и поддержку. Это инициатива, которая объединила несколько фабрик, которые предоставляли материалы и производственные мощности,

говорится в сообщении.

Номер карты для благотворительного взноса можно найти в серии фотографий бренда Kachorovska в инстаграмме.