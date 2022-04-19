Назар Грабарь из Днепропетровщины, Лев Улесов из Броваров и Сергей Какула родом из Львовщины – мужчины-модели, чья профессия была связана с подиумами и модными вещами от знаменитых брендов.

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Сейчас ребята в военной форме и оружием в руках. Они, как настоящие патриоты нашего государства, защищают страну от враждебных оккупантов.

Назар Грабар

Назар Грабар – модель, танцор и блоггер из Днепропетровщины. За инстаграм-страницей парня следят более 111 тысяч подписчиков, а в Tik Tok – 244 тысячи. С первых дней войны он присоединился к ВСУ.

"Я никогда в жизни не хотел "идти на войну". Если и есть ад на земле, то это однозначно война. И самое страшное то, что люди ее сами начинают. Сначала я помогал расселять беженцев, разгружал гуманитарные фуры и возил людей в границу". Но когда увидел, какие зверства совершают эти "освободители" – убийства мирных жителей, изнасилование – просто не мог больше оставаться в стороне", – рассказал Назар о решении пойти присоединиться к армии.

Парень говорит, что хочет отпраздновать победу, сидя на террасе или парке, глядя, как люди в мирном городе. "Тогда я буду самым счастливым человеком в мире", – признается Назар.

Лев Улесов

Украинский манекенщик из Броваров Лев Улесов в своем 21-летнем возрасте построил успешную модельную карьеру. Манекенщик до войны в Украине участвовал в показах самых известных брендов. Он дефилировал подиумом в нарядах от Prada, Givenchy, Hugo Boss. Сейчас Лев работает парамедиком.

Я пошел на войну, потому что это мой долг как мужчина. Я должен защищать свою семью и дом,

– говорит парень.

В обязанности Льва входит выполнение приказов командиров, медицинские настройки между позициями и поставками лекарств, а также эвакуация и оказание первой помощи.

Сергей Какула

Сергей Какула из Львовской области работал с такими брендами как Lacoste, Riot Division, Ruslan Baginskiy, Stone Island, Saucony, а с первых дней войны он защищает нашу страну.

"На войну я решил уйти, потому что мне тяжело было смотреть новости и сидеть, зная, что я ничего не делаю. Мама с женой сильно переживали, а друзья поддержали", – говорит Сергей.

Сейчас манекенщик в составе Национальной гвардии, перед этим не проходил службу в армии.

Мы были на стрельбище, а сейчас отрабатываем военную тактику, язык жестов, передвижение и тому подобное. Сейчас мы охраняем стратегические объекты, однако есть возможность, что в скором будущем нас перекинут ближе к линии фронта, однако это еще неизвестно,

– рассказал Сергей Какула.