Назар Грабар із Дніпропетровщини, Лев Улесов із Броварів та Сергій Какула родом зі Львівщини – чоловіки-моделі, чия професія була пов’язана з подіумами та модними речами від знаменитих брендів.

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Зараз хлопці у військовій формі та зі зброєю в руках. Вони як справжні патріоти нашої держави захищають країну від ворожих окупантів.

Назар Грабар

Назар Грабар –модель, танцюрист та блогер з Дніпропетровщини. За інстаграм-сторінкою хлопця слідкує понад 111 тисяч підписників, а в Tik Tok – 244 тисячі. З перших днів війни він долучився до ЗСУ.

"Я ніколи в житті не хотів "йти на війну". Якщо і є пекло на землі, то це однозначно війна. І найстрашніше те, що люди її самі починають. Спочатку я допомагав розселяти біженців, розвантажував гуманітарні фури та возив людей до кордону. Але коли побачив, які звірства чинять ці "визволителі" – вбивства мирних жителів, зґвалтування, – просто не міг більше залишатися осторонь", – розповів Назар про рішення піти долучитися до армії.

Хлопець каже, що хоче відсвяткувати перемогу сидячи на терасі або парку, дивлячись, як люди у мирному місті. "Тоді я буду найщасливішою людиною в світі", – зізнається Назар.

Лев Улесов

Український манекенник з Броварів Лев Улесов у своєму 21-річному віці побудував успішну модельну кар’єру. Манекенник до війни в Україні брав участь у показах найвідоміших брендів. Він дефілював подіумом у вбранні від Prada, Givenchy, Hugo Boss. Зараз Лев працює парамедиком.

Я пішов на війну, бо це мій обов’язок як чоловіка. Я маю захищати свою сім’ю та домівку,

– каже хлопець.

До обов’язків Лева входить виконання наказів командирів, медичні налаштуванням між позиціями і постачанням ліків, а також евакуація та надання першої допомоги.

Сергій Какула

Сергій Какула з Львівщини працював з такими брендами як Lacoste, Riot Division, Ruslan Baginskiy, Stone Island, Saucony, а з перших днів війни він захищає нашу країну.

"На війну я вирішив піти, тому що мені важко було дивитися новини і сидіти, знаючи, що я нічого не роблю. Мама з дружиною сильно переживали, а друзі підтримали", – каже Сергій.

Зараз манекенник у складі Національної гвардії, перед цим не проходив службу в армії.

Ми були на стрільбищах, а зараз відпрацьовуємо військову тактику, мову жестів, пересування і тому подібне. Зараз ми охороняємо стратегічні об’єкти, однак є можливість, що у недалекому майбутньому нас перекинуть ближче до лінії фронту, однак це ще достеменно невідомо,

– розповів Сергій Какула.

Чи святкуватиме Сергій перемогу – ще не знає. За його словами, важко святкувати, коли стільки людей втратили своїх батьків, друзів, дітей і рідних.