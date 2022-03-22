"Поддерживаем Украину": свадебный бренд Milla Nova шьет одежду для военных и медиков

Украинский свадебный бренд Milla Nova разрабатывает сине-желтые платья в цветах национального флага, а также шьет одежду для военных, защищающих нашу страну от вражеских окупантов.

Из-за нападения России на Украину многие знаменитые украинские бренды сосредоточили все свое внимание на пошиве одежды для военных. Вместе с другими дизайнерами шить необходимые вещи для военных начал бренд Milla Nova, специализирующийся на пошиве свадебных и вечерних платьев.

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Генеральный директор компании Ульяна Киричук рассказала, что они также шьют одежду для медицинских работников. Работники уже изготовили более 1500 единиц одежды для военных и медиков.

Изданию CNN Ульяна Киричук показала кадры, на которых мастера плетут военные сетки, а швеи шьют флисовые худые и штурмовые жилеты в традиционном военном камуфляже.

Работая с огромной сетью поставщиков, бренд смог быстро отыскать нужные материалы для производства.



Milla Nova шьет одежду для военных / Фото с CNN



Milla Nova шьет одежду для военных / Фото с CNN



Milla Nova шьет одежду для военных / Фото с CNN



Milla Nova шьет сине-желтые платья / Фото с CNN

В Milla Nova сейчас работает 600 человек. Те, кто базировался во Львове, получили возможность отправиться в Польшу. В Варшаве была создана импровизированная мастерская. В столицу Польши эвакуированы 70 сотрудников. Около 450 человек остаются во Львове.

На фабрике в Польше женщины шьют платья из фатина в тематике сине-желтого цвета. Их планируют продавать, а вырученные средства передать в поддержку Украины.

"Мода всегда была мощной почвой для выражения убеждений художников. Так Milla Nova разработала специальные платья, чтобы сделать заявление: поддерживаем Украину и протестуем против войны", – говорится в инстаграмме.



Milla Nova шьет сине-желтые платья / Фото с CNN