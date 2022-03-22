Бренд Dodo Socks с начала войны активно поддерживает Украину. Магазин представил коллекцию носков "К победе!", в которую вошли шесть пар в разных цветах и ​​с надписями, которые уже стады популярны за время войны. Все вырученные деньги из приобретенных носков Dodo Socks отправляет на нужды армии.

Читайте также Немецкая певица надела на музыкальный митинг сине-желтый свитер в знак поддержки из Украины

Известный набор Canvas со всемирно известными художниками после 24 февраля получил другую интерпретацию. По словам бренда, вслед за Степаном Андреевичем в защиту Украины стал Интернациональный художественный легион.

Ван Гог уже вступил в ряды терробороны, Фрида приготовила много вкусных Бандер-смузи, а Далее пошел волонтериты. Потому что искусство не может стоять в стороне,

– говорится в сообщении Dodo Socks в инстаграмме.



Набор Canvas после войны / Фото с инстаграммы Dodo Socks



Набор Canvas к войне / Фото с инстаграммой Dodo Socks