Воротник, а не воротник и носки, а не носки: самые типичные ошибки в словарях модниц

Вы часто, наверное, обращали внимание, что при поиске в Google нам попадаются русские, которые должны иметь украинский аналог. Именно поэтому в наш быт вошли слова "носки", "застебка" и другие вместо собственных украинских слов.

Конечно, есть еще такая вещь, как "вторичная ассимиляция" – когда слова сначала были в украинском употреблении, впоследствии они "перекочевали" в русский язык, а теперь мы их отказываемся использовать, считая это русскими. Однако это не так.

К слову Брюки, а не брюки и кружево, а не кружево: примеры "стильной" украинизации

Стоит также добавить, что украинский и русский языки далеко не близки по родству. По словам филолога и автора Юлии Сливки, по родству украинского языка русский занимает примерно 13 место. Поэтому блоггер и стилистка Яна Платонова, которая по образованию тоже является филологом, делится подборками слов, которые мы ежедневно используем, касающиеся гардероба. В них она рассказывает о русских, которые, к сожалению, укоренились в нашем употреблении, и как их красиво можно заменить.

Вижу смысл в том, что делаю и ваш интерес к этому, потому продолжаю. Хочу напомнить, что все примеры я беру из цифрового пространства, то есть все первые слова – это реальные формы употребления, которые я нотую и беру в рубрику. У меня уже собралось материала на несколько будущих подборок,

– говорит стилистка.

Вот некоторые примеры из них:

обзор коллекции – обзор коллекции

распродажа – распродажа

меховой – меховой

застежка – застежка

воротник – воротник, воротничок

носки – носки

гудзик – пуговица

К теме Не платок, а платок и стеганый, а не стеганый: примеры "стильной" украинизации

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua