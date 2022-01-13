Победительница "Холостяка" Анна Богдан позировала в ванной в черном платье с розами

Победительница реалити-шоу "Холостяк" Анна Богдан, несмотря на свою работу, связанную с туризмом, посвящает время моделингу. Девушка снялась в рекламе платьев украинского бренда.

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", любимая Михаила Заливака – Анна Богдан, часто снимается для рекламных брендов. Несмотря на постоянные поездки с бойфрендом, она находит время на хобби.

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Экс-жена бывшего руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана надела роскошное вечернее платье "Roses". 29-летняя девушка примерила наряд от украинского дизайнера Елены Кондратовой.

Платье длины макси А-образного силуэта украшено пышной юбкой. Платье выполнено из полупрозрачной ткани черного цвета с флоковыми черными цветами. Корсетная бежевая основа подчеркивает талию и делает бюст визуально больше. Стоит такое платье на сайте бренда KEL 15 тысяч гривен.

В вечернем платье Анна позировала лежа в ванной. Ее образ дополнили черные босоножки на массивном каблуке. Стилисты уложили волосы в элегантные локоны, а визажисты добавили на глазах длинные черные стрелки.

Последним штрихом в аутфите стали акцентные серебристые серьги, которые удачно завершили look.

Роскошный образ Анны Богдан / Фото из инстаграма бренда