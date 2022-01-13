Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан часто знімається для рекламних брендів. Попри часті подорожі з бойфрендом, вона знаходить час на хобі.

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Ексдружина колишнього керівника Офісу президента України Андрія Богдана одягнула розкішне вечірнє плаття "Roses". 29-річна дівчина приміряла виріб від української дизайнерки Олени Кондратової.

Плаття довжини максі А-образного силуету оздоблене пишною спідницею.Сукня виконана з напівпрозорої тканини чорного кольору з флоковими чорними квітами. Корсетна бежева основа підкреслює талію і робить бюст візуально більшим. Коштує таке плаття на сайті бренду KEL 15 тисяч гривень.

У вечірній сукні Анна позувала лежачи у ванній. Її образ доповнили чорні босоніжки на масивних підборах. Стилісти вклали волосся в елегантні локони, а візажисти довершили погляд довгими чорними стрілками.

Останнім штрихом в аутфіті стали акцентні сріблясті сережки, які вдало довершили look.



Розкішний образ Анни Богдан / Фото з інстаграму бренду