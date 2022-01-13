Музыкант сделал вечер признания по-настоящему особенным. Он привел Меган именно в то место, где они когда-то влюбились друг в друга. Колсон подарил любимой дизайнерское кольцо с двумя массивными камнями – изумрудом и бриллиантом. Теперь весь мир с нетерпением будет ждать свадьбы влюбленных.

К теме Меган Фокс выходит замуж за Колсона Бейкера

Меган Фокс и Колсона Бейкера считают одной из самых популярных пар в мире. Поклонники со всего мира полюбили сексуальную звезду "Трансформеров" и эпатажного белокурого музыканта. Их выходы всегда вызывали у публики фурор.

После развода с Брайаном Остином актриса будто заново родилась, возобновила свою карьеру и расцвела вместе с новым бойфрендом. После долгой творческой паузы она стала опять востребованной и желанной гостьей на всех светских вечеринках.

В своем интервью Колсон Бейкер также рассказывал, что его жизнь до Меган не имела никакого смысла. Только тогда, когда он ее встретил, он понял, как выглядит настоящая любовь.

Знаменитая пара поражала своими эффектными выходами не только на красной дорожке, но и в повседневной жизни. Все феерические образы Меган и Колсона обсуждала вся мировая пресса, а образами с повседневных прогулок восхищались миллионы поклонников.

Какими роскошными образами Меган и Колсон радовали своих фанатов – смотрите в подборке.



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images



Лучшие образы Меган Фокс и Колсона Бейкера / Фото с Getty Images