Что одеть на романтическое свидание: эффектные платья, которые вам понравятся

Весна в самом разгаре, поэтому в этот период нам хочется одевать не только красивые платья, но и ходить на романтические свидания. Чтобы произвести хорошее впечатление на избранника, важно выбрать правильное платье – эффектное, красивое и не откровенное.

Чтобы понять, какие платья в моде этого сезона – присмотритесь к четырем модным идеям, в которых можно пойти на свидание. Это платья с флористическими мотивами, с деликатными оборками, гороховым узором и соблазнительной рябью.

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Цветочные мотивы

Цветочные платья можно назвать мастхевом весны. Платья с большими бутонами или россыпью мелких садовых цветков, флористическим декором в виде аппликаций и вышивки подарят вам романтический настрой для свидания.



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue

Оборки

Игривые воланы, невесомые оборки и каскады из рюшей – новый тренд, который представили дизайнеры в своих коллекциях. Выбирайте кокетливые мини или платья средней длины или актуальные макси.



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue

Платья с рябью

Такие платья идеально подойдут для романтического свидания. Выбирайте платье в классических тонах или делайте ставку на цвет и примеряйте голубые или розовые платья.



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue

Гороховый принт

Принт в горошек – вневременная классика весеннего гардероба. Такие платья носили Мэрилин Монро и Софи Лорен, но настоящая популярность принта polka dot пришла после выхода фильма "Красавица" с Джулией Робертс.



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue



Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue