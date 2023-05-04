Щоб зрозуміти, які сукні в моді цього сезону – придивіться до чотирьох модних ідей, в яких можна піти на побачення. Це сукні з флористичними мотивами, з делікатними оборками, гороховим візерунком та спокусливими брижами.

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Квіткові мотиви

Квіткові сукні можна назвати мастхевом весни. Сукні з великими бутонами, чи розсипом дрібних садових квіток, флористичним декором у вигляді аплікацій та вишивки подарують вам романтичний настрій для побачення.



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue

Оборки

Грайливі волани, невагомі оборки та каскади з рюшів – новий тренд, який представили дизайнери у своїх колекціях. Обирайте кокетливі міні або ж сукні середньої довжини чи актуальні максі.



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue

Сукні з брижами

Такі сукні ідеально підійдуть для романтичного побачення. Обирайте плаття в класичних тонах, або робіть ставку на колір та приміряйте блакитні чи рожеві сукні.



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue

Гороховий принт

Принт в горошок – позачасова класика весняного гардероба. Такі сукні носили Мерилін Монро та Софі Лорен, але справжня популярність до принта polka dot прийшла після виходу фільму "Красуня" з Джулією Робертс.



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue



Модні сукні для романтичного побачення / Фото з Vogue