Чтобы понять, какие платья в моде этого сезона – присмотритесь к четырем модным идеям, в которых можно пойти на свидание. Это платья с флористическими мотивами, с деликатными оборками, гороховым узором и соблазнительной рябью.
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Цветочные мотивы
Цветочные платья можно назвать мастхевом весны. Платья с большими бутонами или россыпью мелких садовых цветков, флористическим декором в виде аппликаций и вышивки подарят вам романтический настрой для свидания.
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Оборки
Игривые воланы, невесомые оборки и каскады из рюшей – новый тренд, который представили дизайнеры в своих коллекциях. Выбирайте кокетливые мини или платья средней длины или актуальные макси.
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Платья с рябью
Такие платья идеально подойдут для романтического свидания. Выбирайте платье в классических тонах или делайте ставку на цвет и примеряйте голубые или розовые платья.
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Гороховый принт
Принт в горошек – вневременная классика весеннего гардероба. Такие платья носили Мэрилин Монро и Софи Лорен, но настоящая популярность принта polka dot пришла после выхода фильма "Красавица" с Джулией Робертс.
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue
Модные платья для романтического свидания / Фото с Vogue