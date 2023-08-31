26 лет без принцессы Дианы: подборка лучших выходов в платьях

31 августа 1997 года мир потрясла страшная трагедия. В автокатастрофе погибла принцесса Уэльская. Одну из самых известных женщин ХХ века до сих пор не могут забыть и со щемлением вспоминают знаменитость, ведь ее успели полюбить миллионы людей.

Элегантный стиль принцессы Дианы вдохновляет многих на протяжении многих лет, пишет 24 Канал. Принцесса Уэльская запомнилась многими культовыми выходами, которые невозможно забыть.

К теме История одного фото: волшебное платье принцессы Дианы, в котором она заснула во время бала

Свадебное платье

29 июля 1981 года Диана Спенсер вышла замуж принца Чарльза в соборе Святого Павла в Лондоне. Принцесса Уэльская красовалась в платье с невероятным шлейфом из шелковой тафты длиной более 7 метров, что стало рекордом в истории королевской семьи.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото

Платье мести

Это одно из самых культовых и знаковых платьев принцессы Дианы. Она надела его на вечеринку в 1994 году, произведя на публику безумный фурор. Знаменитость одела платье в тот же вечер, когда принц Чарльз публично подтвердил, что изменял своей жене.

Кроме того, принцесса Диана намеренно надела такое короткое платье с открытыми плечами, нарушив корловские протоколы. Также здесь решающую роль сыграл цвет. Черная королевская семья одевала только во время траура.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото

Платье с открытой спиной

Такое платье королевские особы не могут позволить себе одевать даже в наше время, а вот принцесса Диана не побоялась примерить такое его еще в 1985 году. Принцесса Уэльская любила идти наперекор правилам, и ей это блестяще удавалось.



Лучшие платья принцессы Дианы / Коллаж Fashion из Marie Claire

Платье "Траволты"

В черном длинном платье принцесса Диана появилась на вечеринке в Белом Доме в Вашингтоне в 1985 году. Впоследствии это платье назвали фамилией актера – Джона Траволты, с которым леди Ди танцевала в тот вечер.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото

Мини платье Versace

После развода с принцем Чарльзом наряды Дианы становились все более откровенными. Она перестала ориентироваться на протокол и одевала то, что ей больше всего по душе. Во время поездки в Италию в 1995 году знаменитость появилась в белом миниплатье, которое создал для нее близкий друг Джанни Версаче.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото Fashion Design Week