Елегантний стиль принцеси Діани надихає багатьох впродовж багатьох років, пише 24 Канал. Принцеса Уельська запам’яталася багатьма культовими виходами, які неможливо забути.

До теми Історія одного фото: чарівна сукня принцеси Діани, в якій вона заснула під час балу

Весільна сукня

29 липня 1981 року Діана Спенсер вийшла заміж за принца Чарльза у соборі Святого Павла у Лондоні. Принцеса Уельська красувалася у сукні з неймовірним шлейфом із шовкової тафти довжиною у понад 7 метрів, що стало рекордом в історії королівської родини.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Vogue

Плаття помсти

Це одна з найкультовіших та найзнаковіших суконь принцеси Діани. Вона одягнула його на вечірку у 1994 році, справивши на публіку шалений фурор. Знаменитість одягнула сукню того ж вечора, коли принц Чарльз публічно підтвердив, що зраджував своїй дружині.

Окрім того, принцеса Діана зумисно одягнула таку коротку сукню з відкритими плечима, порушивши корлівські протоколи. Також тут вирішальну роль зіграв колір. Чорний королівська родина одягала лише під час трауру.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Vogue

Сукня з відкритою спиною

Таку сукню королівські особи не можуть дозволити собі одягати навіть в наш час, а от принцеса Діана не побоялась приміряти його ще в 1985 році. Принцеса Уельська любила йти наперекір правилам, і їй це блискуче вдавалося.



Найкращі сукні принцеси Діани / Колаж Fashion з Marie Claire

Сукня "Траволти"

У чорній довгій сукні принцеса Діана з’явилася на вечірці в Білому Домі у Вашингтоні в 1985 році. Згодом цю сукню назвали прізвищем актора – Джона Траволти, з яким леді Ді танцювала в той вечір.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Vogue

Мінісукня Versace

Після розлучення з принцом Чарльзом вбрання Діани ставали дедалі відвертішими. Вона перестала орієнтуватися на протокол та одягала те, що їй було найбільше до вподоби. Під час поїздки до Італії в 1995 році знаменитість з'явилася в білій мінісукні, який створив для неї близький друг Джанні Версаче.



Найкращі сукні принцеси Діани / Фото Fashion Design Week