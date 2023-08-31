Элегантный стиль принцессы Дианы вдохновляет многих на протяжении многих лет, пишет 24 Канал. Принцесса Уэльская запомнилась многими культовыми выходами, которые невозможно забыть.

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Свадебное платье

29 июля 1981 года Диана Спенсер вышла замуж принца Чарльза в соборе Святого Павла в Лондоне. Принцесса Уэльская красовалась в платье с невероятным шлейфом из шелковой тафты длиной более 7 метров, что стало рекордом в истории королевской семьи.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото

Платье мести

Это одно из самых культовых и знаковых платьев принцессы Дианы. Она надела его на вечеринку в 1994 году, произведя на публику безумный фурор. Знаменитость одела платье в тот же вечер, когда принц Чарльз публично подтвердил, что изменял своей жене.

Кроме того, принцесса Диана намеренно надела такое короткое платье с открытыми плечами, нарушив корловские протоколы. Также здесь решающую роль сыграл цвет. Черная королевская семья одевала только во время траура.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото

Платье с открытой спиной

Такое платье королевские особы не могут позволить себе одевать даже в наше время, а вот принцесса Диана не побоялась примерить такое его еще в 1985 году. Принцесса Уэльская любила идти наперекор правилам, и ей это блестяще удавалось.



Лучшие платья принцессы Дианы / Коллаж Fashion из Marie Claire

Платье "Траволты"

В черном длинном платье принцесса Диана появилась на вечеринке в Белом Доме в Вашингтоне в 1985 году. Впоследствии это платье назвали фамилией актера – Джона Траволты, с которым леди Ди танцевала в тот вечер.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото

Мини платье Versace

После развода с принцем Чарльзом наряды Дианы становились все более откровенными. Она перестала ориентироваться на протокол и одевала то, что ей больше всего по душе. Во время поездки в Италию в 1995 году знаменитость появилась в белом миниплатье, которое создал для нее близкий друг Джанни Версаче.



Лучшие платья принцессы Дианы / Фото Fashion Design Week