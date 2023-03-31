В этом сезоне бренды сделали ставку на платье с экстремально глубоким декольте, которое нужно носить без белья. Кроме того, дизайнеры также представили несколько стильных вариантов с небольшой треугольной выкаткой, которые деликатно обнажают ключицы.

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Платья с V-образным вырезом обладают рядом преимуществ: они визуально удлиняют шею, если их одеть на голое тело и подчеркивают нашу женственность. С такими платьями можно играть в многослойность и одевать под низ гольф с высокой горловиной.

Платье с небольшими треугольными вырезами легко впишетса в повседневный образ. Если хотите сделать ставку на откровенное платье, то выбирайте шелковую комбинацию с провокационным декольте, которая идеально подойдет для вечернего выхода.

В моде сейчас блестки, поэтому и такие платья вам пригодятся. Несмотря на то, что сейчас на пике популярности находятся платья длины макси, мини никуда не делись из fashion-пространства, так что такие изделия также можно добавить в свой гардероб.

Весной нам всегда хочется носить платья с цветочными мотивами, так что вы найдете немало изделий с флористическими мотивами.



Модные платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на весенний сезон / Фото с Vogue



Модные платья на весенний сезон / Фото с Vogue