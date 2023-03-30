Представляя наряды для весенне-летнего сезона, дизайнеры усыпали блестками огромное количество нарядов.

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Праздничный фактур гламура больше всего нашел свое отражение в коллекции бренда Valentino. Total Black появился в коллекциях Alexander McQueen. Черное асимметричное платье дополняли ботинки, которые полностью расшили блестками.

"Тихий" гламур присутствует в коллекции Chanel. Культовый твидовый жакет также получил порцию блесток, а дополняют образ балетки в стиле Мэри Джейн.

Светящиеся комплекты нашли свое отражение во многих других брендах. Блестки украсили кожаные тренчи, юбки, топы, а также брюки.

Светящиеся элементы придадут вашим весенним образам лёгкий и непринужденный апгрейд. Вполне ожидаемо, что стразы и кристаллы, бывшие на пике популярности в нулевых, снова вернутся в моду. Если хотите добавить блеска к своему ежедневному гардеробу, то выбирайте интересные джинсы, которые будут украшены блестками или модную джинсовую куртку.



Блестки – тренд сезона 2023 / Фото с Vogue



Блестки – тренд сезона 2023 / Фото с Vogue



Блестки – тренд сезона 2023 / Фото с Vogue



Блестки – тренд сезона 2023 / Фото с Vogue



Блестки – тренд сезона 2023 / Фото с Vogue



Блестки – тренд сезона 2023 / Фото с Vogue