Брюки карго в весенне-летнем сезоне на пике славы. И речь идет не о едином варианте, а сразу несколько стильных моделей – джинсовые, шелковые, спортивные, более сдержанные и с большим количеством карманов.

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Какие модные и актуальные брюки карго карго в этом сезоне выбирают инфлюэнсерки и с чем сочетают – читайте дальше.

Добавить цвета

Классические мешковатые штаны карго просятся соединить их с простыми вещами – белой футболкой и черной курткой. Если к этой формуле добавить яркую одежду – образ заиграет совсем по-другому. Эмили Синдлев добавила к нейтральным цветам – сиреневую обувь и черные очки с яркой оправой.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

Шелковые

Карго из шелка – более утонченная и изысканная версия брюк. Итальянская блоггерша Кьяра Ферраньи носит их с кардиганом в рубчик. Комплект разнообразят зеленые очки и обувь с анималистическим принтом.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

Джинсовые карго

Один из самых горячих вариантов карго – джинсы. Карго из плотного денимового материала выглядят несколько массивно, чтобы создать нежный образ – добавьте легкую блузу и соедините с интересными босоножками.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

С кардиганом

Классический кардиган нежного оттенка прекрасно стилизуется с джинсами карго. Обувь на каблуке придаст этому образу особой элегантности. А чтобы создать более кэжуальный look – одевайте кроссовки и совмещайте аутфит с бейсболкой.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

С прозрачной водолазкой

Дочь Джуда Лоу примеряет штаны карго с прозрачной водолазкой. Модель выбрала шорты бермуды, которые также имеют все шансы обрести популярность уже весной.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

Монохром

Создайте с брюками карго монохромный образ, соединив их с рубашкой того же цвета, как это сделала модница Эмили Синдлев.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

Спортивный стиль

Если хотите максимально усилить уличный стиль, то штаны карго идеально вам помогут. Совместите брюки с худи или свитшотами, добавьте кепку и получите образ разбойника из Бруклина.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван

Нежный кэжуал

Брюки карго могут спокойно стать вещью, которую вы будете носить каждый день. Довершайте образ белым свитером, как это сделала Эльза Госк и получите нежный кэжуальный аутфит.



Стильные штаны карго 2023 / Фото из Караван