Штани карго у весняно-літньому сезоні на піку слави. І мова йде не про єдиний варіант, а одразу кілька стильних моделей – джинсові, шовкові, спортивні, більш стримані та з великою кількістю кишень.
Читайте також З чим французькі модниці носять джинси: ефектні образи, які ви можете легко повторити
Які модні та актуальні штани карго карго цього сезону, що обирають інфлюенсерки та з чим поєднують – читайте далі.
Додайте кольору
Класичні мішкуваті штани карго просяться поєднати їх з простими речима – білою футболкою та чорною курткою. Якщо до цієї формули додати яскравий одяг – образ заграє геть по-іншому. Емілі Сіндлев додала до нейтральних кольорів – бузкове взуття та чорні окуляри з яскравою оправою.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
Шовкові
Карго із шовку – більш витончена та вишукана версія штанів. Італійська блогерка К’яра Ферраньї носить їх з кардиганом у рубчик. Комплект урізноманітнюють зелені окуляри та взуття з анімалістичним принтом.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
Джинсові карго
Один із найгарячіших варіантів карго – джинси. Карго з цупкого денімового матеріалу виглядають дещо масивно, тож щоб створити ніжний образ – додайте легку блузу та поєднайте з цікавими босоніжками.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
З кардиганом
Класичний короткий кардиган ніжного відтінку чудово стилізується з джинсами карго. Взуття на підборах додадуть цьому образу особливої елегантності. А щоб створити більш кежуальний look – одягайте кросівки та поєднуйте аутфіт з бейсболкою.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
З прозорою водолазкою
Донька Джуда Лоу приміряє штани карго з прозорою водолазкою. Модель обрала шорти бермуди, які також мають всі шанси здобути популярність вже навесні.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
Монохром
Створіть зі штанами карго монохромний образ, поєднавши їх з сорочкою того ж кольору, як це зробила модниця Емілі Сіндлев.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
Спортивний стиль
Якщо хочете максимально посилити вуличний стиль, то штани карго ідеально в цьому вам допоможуть. Поєднайте штани з худі чи світшотом, додайте кепку та отримаєте образ розбишаки з Брукліна.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван
Ніжний кежуал
Штани карго можуть спокійно стати річчю, яку ви будете носити щодня. Довершуйте образ білим светром, як це зробила Ельза Госк і отримаєте ніжний кежуальний аутфіт.
Стильні штани карго 2023 / Фото з Караван