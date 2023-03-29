Аутфиты француженок всегда выглядят особенно интересно, даже если это стандартные сочетания, которые мы также применяем в своих выходах, пишет 24 канал.

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Джинсы мы носим вне зависимости от времени года и разные модели сочетаем с любым верхом, низом или верхней одеждой. Если вы хотите вдохновиться эстетикой модных девушек из Франции – рекомендуем вам присмотреться к их стильным образам.

С пальто

Француженки любят дополнять свои образы легкой и невесомой верхней одеждой, но пальто занимают особое место в их гардеробе. К джинсам и пальто они выбирают сапоги на каблуке, лоферы или балетки.

С джинсовой курткой

Французские девушки не сильно любят джинсовые куртки, они больше предпочитают жакеты, впрочем в этом году деним настолько популярен, что Лея Сфез решила создать стильный look и выбрала куртку в тон к джинсам.

Со кожаным тренчем

Кожа считается одним из самых популярных материалов в 2023 году после денима, так что фешионисты радостно примеряют на себе интересные тренчкоты. Парижанка соединила тренч с черными джинсами и черными кедами.

С рубашкой

В гардеробе парижанок вы найдете целую коллекцию жакетов, впрочем, место также найдется для утепленных рубашек. Модница Алекс Ривьер, обожающая элегантные образы, примерила на себе рубашку черного цвета, соединённую с темно-синими джинсами и лакированными сапогами на каблуке.