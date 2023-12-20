Платье с черным бархатным верхом с вышитыми звездами было продано на аукционе Julien's Auctions за рекордные 1,148 миллиона долларов. Это в 11 раз больше, чем его оценили предварительно.

Читайте также: Икона стиля Алекса Чанг пришла на звездное мероприятие в платье от украинского бренда: нежные фото

Принцесса Диана одевала этот роскошный наряд во Флоренции в апреле 1985 года, а год спустя в канадском Ванкувере. Вечерний наряд с акцентными плечами, низом из органзы и ярким бантом Леди Ди дополняла элегантными туфлями-лодочками на каблуке и маленьким клатчем.



Принцесса Диана в платье, проданном на аукционе / Фото: Jayne Fincher/Getty Images

Кстати, на распродаже также была нежно-розовая шифоновая блуза, в которой Диана была на портрете помолвки в 1981 году. Ее продали за 381 тысячу долларов, что почти в четыре раза превышает оценку.

А в начале этого года шерстяной свитер, украшенный овцой, установил рекорд как самый дорогой свитер, когда-либо проданный на аукционе – его отдали за 1,143 миллиона долларов. Диана надела этот джемпер в 1981 году, когда была обручена с Чарльзом.