Сукню з чорним оксамитовим верхом із вишитими зірками продали на аукціоні Julien’s Auctions за рекордні 1,148 мільйона доларів. Це в 11 разів більше, ніж її оцінили попередньо.

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Принцеса Діана одягала це розкішне вбрання у Флоренції у квітні 1985 року, а через рік у канадському Ванкувері. Вечірній наряд з акцентними плечима, низом з органзи і яскравим бантом Леді Ді доповнювала елегантними туфлями-човниками на підборах та маленьким клатчем.



Принцеса Діана у сукні, яку продали на аукціоні / Фото: Jayne Fincher/Getty Images

До слова, на розпродажі також була ніжно-рожева шифонова блуза, у якій Діана була на портреті заручин у 1981 році. Її продали за 381 тисячу доларів, що майже в чотири рази перевищує оцінку.

А на початку цього року вовняний светр, прикрашений овечкою, встановив рекорд як найдорожчий светр, коли-небудь проданий на аукціоні – його віддали за 1,143 мільйона доларів. Діана одягла цей джемпер у 1981 році, коли була заручена з Чарльзом.