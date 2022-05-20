Платье Джамалы для Евровидения продали на аукционе: сколько средств удалось собрать

Украинская певица Джамала в 2016 году победила на конкурсе Евровидение с песней "1944". Уже в следующем году в белом платье с красными нитками Джамала открывала конкурс в Киеве. Сейчас за платье удалось выручить на аукционе 173 тысяч гривен.

Недавно Джамала рассказывала, что выставляет на аукцион свое особое платье львовской дизайнерки Юлии Магдич на аукционе Catawiki. Всю выручку исполнительница планирует передать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам в благотворительный фонд Yellow-Blue.

К слову , Джамала выставила на аукцион платье по Евровидению, чтобы собрать деньги для украинской армии.



Джамала в платье с Евровидения-2017 / Фото прессслужбы

Долгожданный аукцион состоялся в последние дни и за платье удалось получить 173 тысяч гривен. Кроме того, во время аукциона собирали и благотворительные взносы, поэтому общая сумма, собранная на событие, составляет 276 тысяч гривен.

Джамала призналась, что ей очень импонирует то, что платье Евровидения-2017 удалось продать как раз накануне Дня вышиванки. К своему сообщению певица добавила собственное фото, на котором показала себя в синем платье, вышитом желтыми нитями.

Верю, что совсем скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших красивейших вышиванках,

– говорит Джамала.



Джамала поздравила всех с Днем вышиванки / Фото с инстаграмма звезды

Джамала и благотворительность