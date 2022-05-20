Платье Джамалы для Евровидения продали на аукционе: сколько средств удалось собрать
Источник:инстаграмм Джамали
Украинская певица Джамала в 2016 году победила на конкурсе Евровидение с песней "1944". Уже в следующем году в белом платье с красными нитками Джамала открывала конкурс в Киеве. Сейчас за платье удалось выручить на аукционе 173 тысяч гривен.
Недавно Джамала рассказывала, что выставляет на аукцион свое особое платье львовской дизайнерки Юлии Магдич на аукционе Catawiki. Всю выручку исполнительница планирует передать ВСУ и пострадавшим от войны украинцам в благотворительный фонд Yellow-Blue.
К слову , Джамала выставила на аукцион платье по Евровидению, чтобы собрать деньги для украинской армии.
Джамала в платье с Евровидения-2017 / Фото прессслужбы
Долгожданный аукцион состоялся в последние дни и за платье удалось получить 173 тысяч гривен. Кроме того, во время аукциона собирали и благотворительные взносы, поэтому общая сумма, собранная на событие, составляет 276 тысяч гривен.
Джамала призналась, что ей очень импонирует то, что платье Евровидения-2017 удалось продать как раз накануне Дня вышиванки. К своему сообщению певица добавила собственное фото, на котором показала себя в синем платье, вышитом желтыми нитями.
Верю, что совсем скоро будем праздновать победу на улицах украинских городов в наших красивейших вышиванках,
– говорит Джамала.
Джамала поздравила всех с Днем вышиванки / Фото с инстаграмма звезды
Джамала и благотворительность
- С начала полномасштабной войны украинская певица Джамала отправилась за границу. Там она участвовала в концертах, музыкальных мероприятиях, где собирали средства в поддержку Украины.
- Только за месяц активных поездок по Европе артистке удалось собрать для ВСУ, гуманитарных нужд 83 миллиона евро (в момент на 12 апреля) .
- Уже через неделю авторитетное издание Forbes отметило, что Джамала стала одной из лидеров сбора средств на поддержку украинцев и вооруженных сил Украины – она собрала 90 миллионов евро.
- Женщина отмечала, что это не только ее заслуга, но и множество людей, которые организуют события, покупают билеты, донатят и поддерживают фонды UNICEF, ARD и другие.
- Впоследствии артистку наградили премией Атлантического совета США в номинации "Выдающееся лидерство артиста". Джамала посвятила ее всем украинцам, борющимся на информационном и военном фронтах.