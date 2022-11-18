Календарь на 2023 год называется "Письма к музе" и является данью памяти "чрезвычайных женщин" – спортсменок, художниц и активисток. Съемками занималась австралийская фотография Эмма Саммертон.

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Участие в съемках приняли модель Белла Хадид, Эшли Грэм, Прешес Ли, Кара Делевинь, Эмили Ратаковски, Лорен Вассер и многие другие модели. Съемки прошли этим летом в Нью-Йорке. В общей сложности для календаря позировали 14 девушек.

Это впервые за несколько последних лет для календаря позируют только модели, а не музыканты, спортсмены или актрисы.

Знаменитости примеряли образы мифических существ, пытаясь раскрыть тему влияния, таланта и суперсилы современных женщин. Американская супермодель Белла Хадид позировала в образе королевы фей.

"Хадид олицетворяет музу всех живущих в лесу муз. С рогами, хвостом и завораживающей внешностью, она одновременно сексуальная, милая, ожесточенная, дерзкая и несколько жесткая", - отметила фотографа Эмма Саммертон.



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue



Новые кадры календаря Pirelli / Фото с Vogue

Что известно о календаре Pirelli

В первый раз календарь выпустили в 1964 году. Первым фотографом для этого календаря стал фотограф группы The Beatles Роберт Фриман. Календарь с первого выпуска получил огромный успех, стал настоящей сенсацией и стал выпускаться ежегодно, кроме паузы, которая началась с 1975 года по 1983 год. Тогда причиной стал нефтяной кризис. Каждый год для съемок выбирают лучших мировых фотографов и звезд, поэтому для фотографа и моделей съемка для Pirelli – огромный прорыв в их портфолио.