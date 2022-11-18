Календар на 2023 рік має назву "Листи до музи" та є даниною пам’яті "надзвичайних жінок" – спортсменок, художниць та активісток. Зйомками займалася австралійська фотографиня Емма Саммертон.

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Участь у зйомках взяли модель Белла Хадід, Ешлі Грем, Прешес Лі, Кара Делевінь, Емілі Ратаковскі, Лорен Вассер та багато інших моделей. Зйомки відбулися цього літа у Нью-Йорку. Загалом для календаря позувало 14 дівчат.

Це вперше за кілька останніх років для календаря позують лише моделі, а не музиканти, спортсмени чи акторки.

Знаменитості приміряли на собі образи міфічних істот, намагаючись розкрити тему впливу, таланту та суперсили сучасних жінок. Американська супермодель Белла Хадід позувала в образі королеви фей.

"Хадід уособлює музу всіх муз, яка мешкає в лісі. З рогами, хвостом і заворожливою зовнішністю, вона одночасно сексуальна, мила, запекла, зухвала і дещо жорстка", – зазначила фотографиня Емма Саммертон.



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue



Нові кадри календаря Pirelli / Фото з Vogue

Що відомо про календар Pirelli

Вперше календар випустили у 1964 році. Першим фотографом для цього календаря став фотограф гурту The Beatles Роберт Фріман. Календар з першого випуску отримав величезний успіх, він став справжньою сенсацією та став випускатися щороку, окрім паузи, яка розпочалася з 1975 року по 1983 році. Тоді причиною стала нафтова криза. Щороку для зйомок обирають найкращих світових фотографів та зірок, тому для фотографа і моделей зйомка для Pirelli – величезний прорив у їхньому портфоліо.