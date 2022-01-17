Пенелопа Крус поразила нежным образом в мини-платье от Chanel из коллекции весна – лето 2022

Испанская актриса Пенелопа Крус уже много лет является преданной фанаткой наряда от бренда Chanel. В качестве амбассадора Модного дома она первой примерила белоснежное платье из коллекции для предстоящего сезона.

На шоу Джеймса Кордена Late Late Show знаменитость примерила твидовое короткое платье, которое креативная директор бренда Виржини Виар создала для коллекции весна – лето 2022.

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Актриса была почетной гостьей на показе, поэтому сразу заприметила себе модные новинки от Chanel.

Показ коллекции Chanel весна – лето 2022 / Фото из Vogue

Платье на бретельках изготовлено, как и подобает модному ДНК-бренду, из твидового букле с овальным асимметричным подолом. Пенелопа Крус дополнила такой минималистичный образ в духе 60-х годов белыми босоножками на массивной платформе с культовой монограммой бренда – двойной буквой C.

Муза режиссера Педро Альмодовара сделала высокий хвост и довершила образ несколькими браслетами и кольцом. На лице визажисты сделали 47-летней актрисе безупречный макияж.

Роскошный образ Пенелопы Крус / Фото из Getty Images