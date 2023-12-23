В шапке размером в птичье гнездо: Пенелопа Крус появилась на обложке глянца Vanity Fair

Испанская актриса Пенелопа Крус стала главной героиней итальянского глянца Vanity Fair. Знаменитость примеряла интересные образы для январского номера.

Съемку для 49-летней звезды провели культовые фотографы Луиджи Мурену и Янго Хенцы. Они всегда работают вдвоем и фотографируют звезд для глянцев и рекламных кампейнов.

Читайте также Модный образ на Рождество: Кендалл Дженнер показала уютный наряд

На обложке итальянского издания Vanity Fair Пенелопа Крус появилась в огромной шапке, чем-то напоминающей птичье гнездо. Ее аутфит дополняла джинсовая куртка и джинсы Chanel. Визажисты сделали актрисе насыщенный макияж в черных тонах, а стилисты решили разбавить образ с помощью серебристых продолговатых сережек с крокодилом.



Роскошные образы Пенелопы Крус / Фото Vanity Fair



Роскошные образы Пенелопы Крус / Фото Vanity Fair

Все образы Пенелопы довольно интересны и необычны. Перед фотографами знаменитость также позировала в черном свитере с горловиной, который дополнили белые гетры с бантиками и известная обувь от Maison Margiela.



Роскошные образы Пенелопы Крус / Фото Vanity Fair

Актриса примерила на себе белоснежную рубашку, которая станет трендом 2024 года вместе с длинным черным пальто и головным убором матросов sailor hat.



Роскошные образы Пенелопы Крус / Фото Vanity Fair

Луиджи Мурену и Янго Хенцы также сделали для знаменитости красивые портреты в черно-белых тонах, благодаря которым Пенелопа смогла продемонстрировать красивые украшения – кольца и браслет.



Роскошные образы Пенелопы Крус / Фото Vanity Fair

Актриса предстала перед камерами фотографов в черной шапке-ушанке, которую соединила с кожаной курткой и шляпе. Обложка знаменитости вышла в цветной печати, а вот все фото в глянце – черно-белые.



Роскошные образы Пенелопы Крус / Фото Vanity Fair