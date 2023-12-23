Сестры из семейства Кардашян особенно тщательно готовятся к Рождеству – украшают дом огромными гирляндами и подбирают для себя впечатляющие платья. И даже при всей помпезности и узнаваемости на весь мир, они остаются обычными людьми и даже в праздничные дни надевают обычные вещи, лишь бы чувствовать себя комфортно.
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Недавно в своем инстаграмме Кендалл Дженнер примерила образ, состоящий из базовых вещей. Этот аутфит можно смело применить на себе. В нем вы будете чувствовать себя комфортно и даже сможете встретить гостей, ведь будете выглядеть по-домашнему.
Знаменитость примеряла на себе темно-зеленый костюм, состоящий из свитшота и джогеров. На Рождество мы не обязательно должны быть в вышиванках или платьях, ведь иногда это не совсем удобно, особенно если мы просто хотим полежать на диване за просмотром фильма.
Костюм, как у Кендалл Дженнер – отличный вариант иметь стильный базовый вид, но при этом чувствовать себя дома уютно.
Такие спортивные костюмы считаются самыми популярными. Их можно распаривать и носить свитшот с лосинами, а джогеры – со свитером или водолазкой. Цвет также может быть любым, все зависит от ваших предпочтений.
Американская модель Кендалл Дженнер всю жизнь находится под пристальным наблюдением камер и вспышек стритстайл-фотографов, поэтому такой костюм – идеальный вариант для того, чтобы расслабиться и просто отдохнуть в период рождественских праздников.
Базовый аутфит звезда подиумов продемонстрировала сидя на диване на фоне украшенного камина в ветках елки и гирлянд. Попытайтесь и вы провести Рождество в уютном и комфортном образе.
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