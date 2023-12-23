Сестри з сімейства Кардашян особливо ретельно готуються до Різдва – прикрашають дім величезними гірляндами та підбирають для себе вражаючі сукні. Та навіть попри всю помпезність та впізнаваність на увесь світ, вони залишаються звичайними людьми та навіть у святкові дні одягають звичайні речі, аби лише почувати себе комфортно.

Дивіться також Затишні образи на Різдво, які ви захочете повторити: святкова добірка

Нещодавно у своєму інстаграмі Кендалл Дженнер приміряла образ, який складається з базових речей. Цей аутфіт можна сміливо застосувати на собі. У ньому ви будете себе почувати комфортно та навіть зможете зустріти гостей, адже будете виглядати по-домашньому.

Знаменитість приміряла на собі темно-зелений костюм, який складається зі світшоту та джогерів. На Різдво ми не обов’язково повинні бути у вишиванках чи сукнях, адже часом це не зовсім зручно, особливо, якщо ми просто хочемо полежати на дивані за переглядом фільму.

Костюм, як у Кендалл Дженнер – чудовий варіант мати стильний базовий вигляд, але при цьому почувати себе вдома затишно.

Хочете оновити свій гардероб – в Obnova ви знайдете все необхідне. Від стоку до люксу – мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів пропонує широкий вибір, якісний сервіс та клієнтоорієнтований підхід.

Такі спортивні костюми вважаються найпопулярнішими. Їх можна розпаровувати та носити світшот з лосинами, а джогери – зі светром чи водолазкою. Колір також може бути будь-яким, все залежить від ваших вподобань.

Американська модель Кендалл Дженнер все життя перебуває під пильним наглядом камер та спалахів стрітстайл-фотографів, тож такий костюм – ідеальний варіант для того, щоб розслабитися та просто відпочити в період різдвяних свят.

Базовий аутфіт зірка подіумів продемонструвала сидячи на дивані на тлі прикрашеного каміна в гілках ялинки та гірлянд. Спробуйте й ви провести Різдво у затишному та комфортному образі.

Щоб побачити більше фото, гортайте праворуч