Зйомку для 49-річної зірки провели культові фотографи Луіджі Мурену і Янго Хенці. Вони завжди працюють вдвох та фотографують зірок для глянців та рекламних кампейнів.

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На обкладинці італійського видання Vanity Fair Пенелопа Крус з’явилася у величезній шапці, яка чимось нагадує пташине гніздо. Її аутфіт доповнювала джинсова куртка та джинси від Chanel. Візажисти зробили акторці насичений макіяж в чорних тонах, а стилісти вирішили розбавити образ за допомогою сріблястих подовгастих сережок з крокодилом.



Розкішні образи Пенелопи Крус / Фото Vanity Fair



Розкішні образи Пенелопи Крус / Фото Vanity Fair

Усі образи Пенелопи доволі цікаві та незвичні. Перед фотографами знаменитість також позувала у чорному светрі з горловиною, який доповнили білі гетри з бантиками та відоме взуття табі від Maison Margiela.



Розкішні образи Пенелопи Крус / Фото Vanity Fair

Акторка приміряла на собі білосніжну сорочку, яка стане трендом 2024 року разом з чорним довгим пальто та головним убором матросів sailor hat.



Розкішні образи Пенелопи Крус / Фото Vanity Fair

Луіджі Мурену і Янго Хенці також зробили для знаменитості красиві портрети в чорно-білих тонах, завдяки яким Пенелопа змогла продемонструвати красиві прикраси – перстні та браслет.



Розкішні образи Пенелопи Крус / Фото Vanity Fair

Акторка також постала перед камерами фотографів у чорній шапці-вушанці, яку поєднала зі шкіряною курткою та капелюсі. Обкладинка знаменитості вийшла у кольоровому друку, а от всі фото у глянці – чорно-білі.



Розкішні образи Пенелопи Крус / Фото Vanity Fair