Парные образы вышиванок от известных украинских брендов – стильная подборка

День вышиванки в 2023 году приходится на 18 мая. Это праздник, когда украинцы выражают свою национальную гордость из-за ношения вышитой одежды. Чтобы выглядеть стильно и аккуратно вместе со всей семьей, стоит обратить внимание на парные вышиванки от известных украинских брендов.

Семейные вышиванки стали популярным трендом, позволяющим создать гармоничный образ для влюбленных пар или даже для всей семьи. Они подчеркивают общие ценности, а также позволяют выразить свою национальную принадлежность.

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Украинские бренды активно предлагают свои коллекции семейных вышиванок, сочетающих традиционные узоры с современным дизайном. Они изготовлены из высококачественных материалов и совершенны детализацией, придающей им особый шарм. В материале 24 Канала просмотрите подборку лучших парных образов вышиванок в разных стилях – от классического до современного.

Парные образы вышиванок, которые вам понравятся

Парные вышиванки / SVARGA

Парные вышиванки / SVARGA

Парные вышиванки / SVARGA

Парные вышиванки / SVARGA



Парные вышиванки / SVARGA



Парные вышиванки / 2KOLYORY



Парные вышиванки / 2KOLYORY



Парные вышиванки / 2KOLYORY

Парные вышиванки / Фото из коллекции Юлии Магдич

Парные вышиванки / Фото из коллекции Юлии Магдич

Парные вышиванки / Фото из коллекции Юлии Магдич

Парные вышиванки / Varenyky Fashion

Парные вышиванки / Varenyky Fashion