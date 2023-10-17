Тренды приходят и исчезают, а вот базовые силуэты всегда остаются в моде. Помните моду на лосины со штрипками, джинсы с разрезами и безрукавки? Это все микротренды, которые ярко ворвались в тренды и внезапно исчезли.

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Что касается верхней одежды, то здесь ситуация получше, ведь куртки, бомберы, тренчи и пальто редко меняют каридинально свои фасоны. Мода может изменяться только в цветах, длине и принтах.

Итальянский Модный дом Max Mara создал пальто, которые действительно можно назвать культовыми. Классические оттенки коричневого – от светло-кофейного до насыщенного шоколадного дополнят любой базовый образ и подчеркнут ваш стиль.

Это может быть двубортное пальто, на поясе, длине меди или макси, с широкими лацканами и поясом. Такое пальто можно носить в офис и надевать на свидания. Пальто в коричневом цвете выглядит роскошно, и не зря получило замечательную репутацию.

Max Mara довольно дорогой бренд, поэтому не каждый себе сможет позволить приобрести верхнюю одежду итальянской марки, впрочем, вы можете присмотреться к фасонам, чтобы приобрести на осень похожее пальто, которое прослужит вам много лет.