Тренч – это универсальная верхняя одежда независимо от фасона и кроя. Он подходит к любому стилю и способен добавлять особенности любому образу.

Читайте также Скандинавская мода: какую верхнюю одежду выбирают модницы нордических стран

Бежевый тренч

Тренч в бежевых оттенках – это вечная классика, которая никогда не надоест. Этот тренч можно носить с джинсами, спортивным костюмом, юбкой и лоферами или сапогами на каблуке.



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest

Серый тренч

Этот цвет является одним из самых модных в текущем сезоне, поэтому однозначно заслуживает вашего внимания. Соединяйте такой тренч с костюмными брюками палаццо или надевайте к нему рубашку с галстуком.



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest

Кожаный тренч

Такой тренч лучше сочетать с одеждой прямого кроя, чтобы подчеркнуть характер тренча. Лучше всего стилизуется с таким тренчем наряды в романтическом или casual стиле.



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest

Черный тренч

Это универсальная модель, сочетающаяся со всем. Тренч в черном цвете можно рифмовать с любой одеждой и обувью. Чтобы разбавлять образ, можно добавлять яркие вещи – шапку, шарф или сумку.



Актуальные тренчи на осень 2023 / Фото Pinterest